Вестник Кавказа

На Ставрополье задержали сторонника террористической группировки 

На Ставрополье задержали сторонника террористической группировки 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд арестовал на Ставрополье сторонника террористов. Его подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий города. 

Правоохранители задержали в Ставрополе мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом рассказали в Ленинском районном суде. 

"Как полагает следствие, гражданин, являясь приверженцем идеологии, распространяемой международной террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), вступил в предварительный сговор с членом этой организации на совершение теракта путем взрыва здания правительства Ставропольского края"

– пресс-служба 

Обвиняемый вместе с сообщником запечатлел на видео здание, а затем купил компоненты для создания взрывчатки и отнес их на хранение к себе домой. 
Попытку теракта пресекли сотрудники местного УФСБ.

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