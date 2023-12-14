На Ставрополье задержали сторонника террористической группировки 

Суд арестовал на Ставрополье сторонника террористов. Его подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий города.
Правоохранители задержали в Ставрополе мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом рассказали в Ленинском районном суде.
"Как полагает следствие, гражданин, являясь приверженцем идеологии, распространяемой международной террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), вступил в предварительный сговор с членом этой организации на совершение теракта путем взрыва здания правительства Ставропольского края"
– пресс-служба
Обвиняемый вместе с сообщником запечатлел на видео здание, а затем купил компоненты для создания взрывчатки и отнес их на хранение к себе домой.
Попытку теракта пресекли сотрудники местного УФСБ.
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