США могут вернуть хуситов в список террористов

США могут пересмотреть принятое ранее решение об исключении хуситов из списка террористов. Впервые их внесли в него при Дональде Трампе.

Соединенные Штаты задумались над тем, чтобы вернуть хуситов в списко террористов. Такое заявление сделал во вторник координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности.

"Мы прямо сейчас проводим анализ, является ли это правильным шагом вперед. Никаких решений пока не принято"

– Джон Кирби

Напомним, хуситов включили в список террористов во время президентства Дональда Трампа. Два года назад нынешний глава государства Джо Байден исключил их из этого списка.