Под антииранские санкции США попали организации из Азии

Соединенные Штаты объявили о новых антииранских санкциях. В списки попали организации из нескольких азиатских стран.

США включили в санкционные списки по Ирану и нераспространению оружия массового поражения 10 юрлиц и 4 физлица. Об этом сказано в сообщении американского Минфина.

Ограничительные меры затронули 4 иранские компании и 4 организации, зарегистрированные в Малайзии. В список также угодили по одной фирме из Гонконга и Индонезии.

Кроме того, рестрикции коснулись трех граждан Ирана и одного индонезийца.