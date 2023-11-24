Высокопоставленный представитель КСИР попал под санкции США

Под американские санкции попало высокопоставленное должностное лицо КСИР. Его включили в списки из-за поддержки группировок "Хезболла" и ХАМАС.
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении высокопоставленного представителя КСИР Ирана. Об этом сказано в заявлении американского Минфина.
В ведомстве уточнили, что в координации с Великобритании, которая ранее обновила списки санкций, под ограничительные меры попал Маджид Зари. Он вовлечен в поддержку КСИР таких группировок "Хезболла" и ХАМАС.
"Минфин приветствует введенные Великобританией в отношении Ирана новые санкции, которые будут способствовать принятию мер против поддержки Ираном ХАМАС и других региональных прокси-формирований, разжигающих конфликты и способствующих массовым страданиям людей"
– Минфин
Читайте нас в Дзен Новости Google News