Вестник Кавказа

Борец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом мира

Борец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский борец из Кабардино-Балкарии Ауэс Гонибов стал лучшим на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе. Ранее он стал чемпионом Европы.

Представитель Кабардино-Балкарии Ауэс Гонибов стал триумфатором прошедшего в Албании молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе. 

В финальной дуэли 23-летний уроженец Терека поборол соперника из Нидерландов Марселя Стеркенбурга. Ауэс выступает в весовой категории до 87 кг.

Ранее кабардинец добыл бронзовые награды мирового первенства в Сербии, также борец становился лучшим на чемпионате Европы. 

Отметим, что золото Гонибова оказалось не единственной российской наградой мирового первенства. Всего национальная команда на турнире в Албании завоевала шесть медалей разного достоинства.

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