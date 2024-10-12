Борец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом мира

Российский борец из Кабардино-Балкарии Ауэс Гонибов стал лучшим на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе. Ранее он стал чемпионом Европы.

Представитель Кабардино-Балкарии Ауэс Гонибов стал триумфатором прошедшего в Албании молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе.

В финальной дуэли 23-летний уроженец Терека поборол соперника из Нидерландов Марселя Стеркенбурга. Ауэс выступает в весовой категории до 87 кг.

Ранее кабардинец добыл бронзовые награды мирового первенства в Сербии, также борец становился лучшим на чемпионате Европы.

Отметим, что золото Гонибова оказалось не единственной российской наградой мирового первенства. Всего национальная команда на турнире в Албании завоевала шесть медалей разного достоинства.