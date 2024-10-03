Вестник Кавказа

КБР прирастет спортивными площадками к 2030 году

КБР прирастет спортивными площадками к 2030 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боле 300 новых спортобъектов хотят возвести в Кабардино-Балкарии к концу десятилетия. Это станет частью программы по приобщению населения к спорту и здоровому образу жизни.

В Кабардино-Балкарии планируют соорудить порядка 300 спортивных объектов до 2030 года, рассказал руководитель региона Казбек Коков.

«Будем повсеместно создавать условия для регулярных занятий спортом. До 2030 года планируем строительство еще 84 объектов, реконструкцию шести и капитальный ремонт 30 спортивных сооружений. Будем активнее вовлекать людей в массовый спорт»

- Казбек Коков

Он отметил, что в республике планомерно создается местная система общественного здоровья. В ее фундаменте заложено формирование любви к спорту и ЗОЖ, что особенно важно для молодого поколения.

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