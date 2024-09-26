Коков заступил на пост главы КБР

Казбек Коков вступил в должность руководителя Кабардино-Балкарии. Он принес присягу на инаугурации. Депутаты вновь избрали его на пост главы республики.
Избранный на пост руководителя Кабардино-Балкарии Казбек Коков вступил на свой второй срок, сообщает РИА Новости.
Церемония инаугурации состоялась в Нальчике. Глава республики произнес присягу народу Кабардино-Балкарии.
Кроме того, в отставку ушло региональное правительство. Он продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.
Напомним, Коков сегодня был снова избран главой республики в результате тайного голосования депутатов парламента КБР.