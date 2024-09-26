Вестник Кавказа

Коков заступил на пост главы КБР

Коков заступил на пост главы КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казбек Коков вступил в должность руководителя Кабардино-Балкарии. Он принес присягу на инаугурации. Депутаты вновь избрали его на пост главы республики.

Избранный на пост руководителя Кабардино-Балкарии Казбек Коков вступил на свой второй срок, сообщает РИА Новости.

Церемония инаугурации состоялась в Нальчике. Глава республики произнес присягу народу Кабардино-Балкарии.

Кроме того, в отставку ушло региональное правительство. Он продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

Напомним, Коков сегодня был снова избран главой республики в результате тайного голосования депутатов парламента КБР.

 

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