Коков будет руководить Кабардино-Балкарией второй срок подряд

Казбек Коков снова стал главой Кабардино-Балкарии. По итогам тайного голосования действующий руководитель был избран на второй срок.

Действующий руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков переизбран на должность по итогам голосования депутатов регионального парламента.

Как пишет РИА Новости, Владимир Путин в сентября представил в парламент республики трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии, после чего депутаты проводят тайное голосование.

Помимо Кокова, на должность баллотировались гендиректор ООО «Илар», депутат Алексей Войтов, а также глава Минэкологии и природных ресурсов КБР Ильяс Шаваев.

По итогам тайного голосования Коков был переизбран на должность руководителя республики.