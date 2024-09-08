Вестник Кавказа

Коков будет руководить Кабардино-Балкарией второй срок подряд

Коков будет руководить Кабардино-Балкарией второй срок подряд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казбек Коков снова стал главой Кабардино-Балкарии. По итогам тайного голосования действующий руководитель был избран на второй срок.

Действующий руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков переизбран на должность по итогам голосования депутатов регионального парламента.

Как пишет РИА Новости, Владимир Путин в сентября представил в парламент республики трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии, после чего депутаты проводят тайное голосование.

Помимо Кокова, на должность баллотировались гендиректор ООО «Илар», депутат Алексей Войтов, а также глава Минэкологии и природных ресурсов КБР Ильяс Шаваев.

По итогам тайного голосования Коков был переизбран на должность руководителя республики.

 

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