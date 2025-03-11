Вестник Кавказа

Группировку кредитных мошенников будут судить в Кабардино-Балкарии

Группировку кредитных мошенников будут судить в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР задержали основателя преступной группировки и одного из его сообщников. Они обманным путем завладели деньгами более полусотни человек.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, осуществивших целую серию мошенничеств с льготными кредитами. Об этом сказано в Telegram-канале официального представителя МВД России.

"Криминальная структура предлагала помощь в получении льготных кредитов, однако после оплаты услуг клиенты узнавали, что юридической силы полученные документы не имеют"

– Ирина Волк

Согласно предварительной информации, лидер группировки вместе с двумя ближайшими сообщниками основал сеть юридических фирм, якобы помогающих гражданам получать кредиты на льготных условиях. Они обещали людям с плохой кредитной историей оформить документы и получить займ без каки-либо проверок, на длительный срок и под небольшой процент.

"Подразделения криминальной структуры функционировали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областях. Аферисты наняли на работу 22 сотрудника из различных регионов страны"

– представитель ведомства

Она отметила, что в 2020-2022 годах преступникам удалось похитить более 18,5 млн рублей. От их действий пострадало свыше 50 человек.

Организатор группы и один из его сообщников задержаны. Ведутся поиски второго сообщника организатора.

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