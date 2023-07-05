В КБР будут судить персонал санатория, где пациентов заражали гепатитом и ВИЧ

В Кабардино-Балкарии в суде рассмотрят дело о массовом заражении гепатитом С и ВИЧ в санатории. В частном санатории заражению подверглись более 70 пациентов.

Судить персонал и гендиректора частного санатория, в котором десятки пациентов заразились гепатитом и ВИЧ-инфекцией, будут в КБР. Уголовное дело поступило на рассмотрение в Нальчикский городской суд.

В санатории "Медис", который работал в здании старого санатория "Олимп" в Нальчике в 2022-2023 годах не соблюдались санитарно-эпидемиологические правила: одноразовые шприцы использовались по несколько раз, не проводилась дезинфекция, применялись нестерильные медизделия. В результате произошло массовое заражение пациентов - выявлен 71 случай заражения острым вирусным гепатитом С и пять случаев инфицирования ВИЧ. Пострадали пациенты из многих регионов России.

Лицензия санатория была аннулирована в сентябре 2024 года.

Дело возбуждено в отношении гендиректора учреждения, врача и медсестры процедурного кабинета.