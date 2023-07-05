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Можно ли заразиться менингитом от посылки Ozon?

Можно ли заразиться менингитом от посылки Ozon?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Менингит обнаружился у нескольких сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге. У многих возник вопрос: можно ли подхватить болезнь через полученную посылку?

Подцепить менингит через посылку, прибывшую из распределительного центра, невозможно, сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что вызывающие менингит Neisseria meningitides не живут долго.

"На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время"

– Роспотребнадзор

Поэтому забирать заказы можно не переживая - они абсолютно безопасны.

Менингит на складе Ozon в Екатеринбурге

Ранее местное управление санитарного ведомства сообщило о 7 заболевших менингитом сотрудниках распредцентра. Установлены их контакты, лица из круга их общения проходят вакцинацию и терапию антибиотиками. Помещения дезинфицированы.

Главный санитарный врач Казахстана разоблачил фейки о менингите

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