Можно ли заразиться менингитом от посылки Ozon?

Менингит обнаружился у нескольких сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге. У многих возник вопрос: можно ли подхватить болезнь через полученную посылку?
Подцепить менингит через посылку, прибывшую из распределительного центра, невозможно, сообщил Роспотребнадзор.
В ведомстве подчеркнули, что вызывающие менингит Neisseria meningitides не живут долго.
"На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время"
– Роспотребнадзор
Поэтому забирать заказы можно не переживая - они абсолютно безопасны.
Менингит на складе Ozon в Екатеринбурге
Ранее местное управление санитарного ведомства сообщило о 7 заболевших менингитом сотрудниках распредцентра. Установлены их контакты, лица из круга их общения проходят вакцинацию и терапию антибиотиками. Помещения дезинфицированы.