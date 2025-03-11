Лавиноопасность сохранится до вечера понедельника в Кабардино-Балкарии

Угроза схода лавин не исчезнет в КБР в ближайшие сутки. Жителям и гостям республики порекомендовали какое-то время избегать крутых склонов.

В Кабардино-Балкарии предупреждение об опасности образования лавин будет действовать еще сутки. Об этом рассказали 23 марта в МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что угроза сохранится до завтрашнего вечера.

"По представленным северо-кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, с 18:00 23 марта до 18:00 24 марта в горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно"

– пресс-служба МЧС

В министерстве призвали местных жителей и туристов держаться подальше от крутых склонов, где обычно скапливается много снега.