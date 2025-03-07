Жителей КБР ждет похолодание до конца недели

С 19 по 23 марта резкое похолодание придет в Кабардино-Балкарию. В горах сохраняется лавиноопасность.
В Кабардино-Балкарию (КБР) придут заморозки после аномального потепления, рассказали в республиканском МЧС.
"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 19 по 23 марта ночью и утром в северо-восточных и центральных районах КБР местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов"
- МЧС Кабардино-Балкарии
В это же время в горных районах сохраняется вероятность схода лавин. Такая ситуация сложилась из-за сильных снегопадов, которые пришли в КБР в конце зимы, и аномального потепления в начале марта.
Напомним, что из-за резкого похолодания в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение.