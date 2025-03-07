Вестник Кавказа

Резкое похолодание спрогнозировали на Ставрополье

Резкое похолодание спрогнозировали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следующие несколько дней Ставрополье накроет резкое похолодание: столбик термометра ночью может опуститься до -3 градусов.

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания и возможных снегопадов. Сообщение об этом распространил Ставропольский гидрометцентр.

"После аномально теплой погоды ожидается резкое понижение температуры воздуха на 15-20 градусов: до 0 градусов днем и заморозки до -3 градусов ночью"

- Ставропольский гидрометцентр

В некоторых частях региона будут идти сильные дожди и снегопады. Из-за этого на дорогах может образоваться гололедица, а на конструкциях налипание снега. Также в следующие два дня утром появится туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В случае возникновения ЧП необходимо звонить по номеру 112.

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