Резкое похолодание спрогнозировали на Ставрополье

Следующие несколько дней Ставрополье накроет резкое похолодание: столбик термометра ночью может опуститься до -3 градусов.
В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания и возможных снегопадов. Сообщение об этом распространил Ставропольский гидрометцентр.
"После аномально теплой погоды ожидается резкое понижение температуры воздуха на 15-20 градусов: до 0 градусов днем и заморозки до -3 градусов ночью"
- Ставропольский гидрометцентр
В некоторых частях региона будут идти сильные дожди и снегопады. Из-за этого на дорогах может образоваться гололедица, а на конструкциях налипание снега. Также в следующие два дня утром появится туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В случае возникновения ЧП необходимо звонить по номеру 112.