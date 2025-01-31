Вестник Кавказа

Контроль за соблюдением противопожарного режима усилят на Ставрополье

пожар в Ставропольском крае
© Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова
Природные пожары в этом году стали проблемой для Ставрополья раньше обычного. В связи с этим глава края поручил главам муниципалитетов приступить к профилактическим мерам и не дать огню попасть в места проживания людей.

В Кавминводах будет ужесточен контроль за соблюдением противопожарного режима. Такое поручение дал губернатор Ставропольского края.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Владимира Владимирова, подчеркивается, что на территории КМВ уже действует противопожарный режим.

"Сегодня поручил проработать вопрос о введении такого режима по всему краю. Если обстановка потребует, установим его на несколько месяцев раньше обычного"

– губернатор края

Он пояснил, что из-за пришедшей раньше обычного сухой и теплой погоды возгорания стали происходить во многих территориях края.

Глава региона указал на то, что руководители муниципалитетов должны вместе с экстренными службами разбираться в причинах возгораний и в нынешнем году заранее начать профилактику.

"Главное - исключить даже вероятность захода огня в населенные пункты"

– Владимир Владимиров

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