Контроль за соблюдением противопожарного режима усилят на Ставрополье

В Кавминводах будет ужесточен контроль за соблюдением противопожарного режима. Такое поручение дал губернатор Ставропольского края.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Владимира Владимирова, подчеркивается, что на территории КМВ уже действует противопожарный режим.
"Сегодня поручил проработать вопрос о введении такого режима по всему краю. Если обстановка потребует, установим его на несколько месяцев раньше обычного"
– губернатор края
Он пояснил, что из-за пришедшей раньше обычного сухой и теплой погоды возгорания стали происходить во многих территориях края.
Глава региона указал на то, что руководители муниципалитетов должны вместе с экстренными службами разбираться в причинах возгораний и в нынешнем году заранее начать профилактику.
"Главное - исключить даже вероятность захода огня в населенные пункты"
– Владимир Владимиров