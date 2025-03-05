Свыше 20 природных пожаров устранили за 24 часа на Ставрополье

На Ставрополье огнеборцам удалось ликвидировать за день более чем с 20 пожарами природного характера. Площадь самых крупных из них достигала 2 га.

В Ставропольском крае за минувшие 24 часа сумели устранить свыше двух десятков природных пожаров. Об этом поведали 13 марта в региональном управлении МЧС.

"Потушен 21 пожар на открытой территории, а также пять – в зданиях, сооружениях и на транспорте. Всего в крае 12 марта произошло 26 возгораний"

– пресс-служба управления

Самые крупные возгорания, площадь которых достигала 2 га, были зафиксированы в Ставрополе и Кочубеевском округе. Там горела сухая трава. Пожарные сумели в кратчайшие сроки справиться с огнем.