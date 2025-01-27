Гору Железную потушили в Железноводске

Пожар произошел сегодня вечером на горе Железной в Железноводске. Судя по фото с места событий, опубликованному мэром, горела сухая трава.

Природный пожар тушили сегодня в Железноводске, о ЧП сообщил мэр города Евгений Бакулин.

Примерно в половину седьмого вечера градоначальник заявил, что горит гора Железная. Он подчеркнул, что пожарные уже на месте и борются с огнем. Специалисты выясняют, почему начался пожар.

Чуть более чем через три часа Бакулин сообщил, что пожар уже потушен. Мэр также опубликовал фото, на которых видно, что огонь почти погас.