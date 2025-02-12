Вестник Кавказа

Авария нарушила подачу воды в Железноводске

Авария нарушила подачу воды в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей Железноводска предупредили об аварийных работах в среду. В связи с этим в ряде домов возможны перебои с водоснабжением.

В Железноводске возникли проблемы с водоснабжением из-за аварии, произошедшей на подающем водоводе. Об этом 11 марта информирует "Ставрополькрайводоканал".

"Во вторник в 16:00 обнаружена утечка на подающем водоводе на Железноводск, в связи с чем произошло снижение подачи воды"

– пресс-служба компании

Как отмечается, в ближайшее время у части городских жителей могут быть перебои с подачей воды. Не исключены также проблемы с водоснабжением в 16 санаториях.

Аварийные работы будут вести с завтрашнего утра до 17:00. На это время подача воды будет прервана. Возобновить ее планируется к 22:00.

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