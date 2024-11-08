Вестник Кавказа

Искусственный снег продлит сезон на курорте "Эльбрус"

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Любители горнолыжного спорта и сноубординга смогут дольше кататься на трассах курорта "Эльбрус" в КБР – в скором времени, то есть уже в этом сезоне, там заработает система искусственного снегообразования.

Горнолыжный сезон на популярном курорте "Эльбрус", расположенном в Кабардино-Балкарии, станет длиннее – добиться этого получится благодаря системе искусственного снегообразования. Запуск новинки анонсировал глава республики Казбек Коков.

Он напомнил, что традиционно "Эльбрус" начинает сезон с трасс, расположенных от станции "Гарабаши" до станции "Мир", именно они открываются первыми.

"Там сейчас завершается строительство самой современной системы искусственного оснежения"

– Коков

По его словам, после начала работы системы туристы гораздо дольше смогут пользоваться трассами на участке Кругозор-Азау, расположенными на высоте от 2350 м до 3,5 м над уровнем моря.

Глава КБР рассказал и о других нововведениях, которые ожидаются на курорте этой зимой. Так, он обратил внимание на увеличение зоны катания, анонсировал запуск двух новых канаток.

Далее, добавил Коков, на Поляне Азау будет действовать новый информцентр. Кроме того, гости курорта смогут насладиться видами гор с двух новых смотровых площадок. Одна открылась на станции "Мир", вторая создана у памятника Защитникам Приэльбрусья. В обеих локациях предусмотрены специальные фотозоны.

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