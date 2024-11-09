Пашинян и Трамп провели телефонный разговор

Телефонный разговор премьера Армении и избранного президента США состоялся сегодня. Во время него Никол Пашинян поздравил Дональда Трампа с победой на выборах американского президента.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы правительства Армении.

В нем говорится, что Пашинян обратился к Трампу с поздравлением по поводу его победы на выборах главы государства.

Кроме того, премьер Армении рассказал избранному президенту США о том, как развивались в последние годы армяно-американские отношения.

Никол Пашинян также поведал и о нынешнем состоянии отношений Еревана и Вашингтона.

"Были также обсуждены вопросы, связанные с региональной повесткой дня"

– пресс-служба Пашиняна