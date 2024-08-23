Вестник Кавказа

Водители грузовиков заблокировали единственный пункт пропуска из Армении в Иран

Водители грузовиков заблокировали единственный пункт пропуска из Армении в Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские грузоперевозчики устроили де-факто блокаду иранской границы, прекратив движение на единственном пограничном пункте пропуска "Агарак". Они протестуют против несправедливых поборов на территории Ирана, где их заставляют заправляться больше необходимого и по завышенным ценам.

Сегодня вечером водители большегрузного транспорта в ходе протестной акции полностью остановили движение из Армении в Иран через "Агарак", единственный пункт пропуска на границе двух стран.

Армянские дальнобойщики протестуют против грабительских правил, установленных Ираном для автодорожных перевозок в Армению. Иранские власти заставляют их въезжать на территорию Исламской Республики без предварительной заправки в Армении, а уезжать домой – заправившись топливом под завязку на иранских бензоколонках.

Иран поступает так для того, чтобы больше зарабатывать на грузоперевозках, ведь дальнобойщики при таких правилах тратят максимум денег на иранское топливо.

Между тем дизель, на котором ездит большегрузный транспорт, в последнее время резко подорожал в Иране, причем его цена была поднята решение иранского правительства. Против этого и протестуют водители: траты на иранское топливо становятся слишком неподъемными, пишет Спутник-Армения.

Кроме того, они недовольны выдачей талонов на погранконтроле только на персидском языке, из-за чего они не понимают, что написано в их документах.

Армянские власти пока никак не отреагировали на акцию протеста на "Агараке".

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