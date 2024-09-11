Американские военные провели семинар для армянских коллег в Ереване

Представители Пентагона и Госдепа устроили образовательное мероприятие для армянских военнослужащих. Оно проходило на протяжении нескольких дней в Ереване.
Специалисты армии США провели семинар для представителей ВС Армении, сообщает пресс-служба армянского Минобороны.
Мероприятие стартовало 12 ноября. Оно проходило в Национальном оборонно-исследовательском университете, который находится в ведении Минобороны Армении. Семинар проводился в рамках цикла занятий "Трансформация сферы обороны Армении".
Американскую сторону представляли специалисты ведомств, подчиняющихся Пентагону и Госдепу, армянскую – представители подразделений МО и Генштаба ВС РА.
На итоговом заседании присутствовал также первый замглавы Минобороны Армении Эдвард Асрян.