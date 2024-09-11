Вестник Кавказа

Американские военные провели семинар для армянских коллег в Ереване

Американские военные провели семинар для армянских коллег в Ереване
© Фото: Минобороны Армении
Представители Пентагона и Госдепа устроили образовательное мероприятие для армянских военнослужащих. Оно проходило на протяжении нескольких дней в Ереване.

Специалисты армии США провели семинар для представителей ВС Армении, сообщает пресс-служба армянского Минобороны.

Мероприятие стартовало 12 ноября. Оно проходило в Национальном оборонно-исследовательском университете, который находится в ведении Минобороны Армении. Семинар проводился в рамках цикла занятий "Трансформация сферы обороны Армении".

Американскую сторону представляли специалисты ведомств, подчиняющихся Пентагону и Госдепу, армянскую – представители подразделений МО и Генштаба ВС РА.

На итоговом заседании присутствовал также первый замглавы Минобороны Армении Эдвард Асрян.

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