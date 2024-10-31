В работе АЗС нашли 17 тыс нарушений в Дагестане

В Дагестане провели проверки на автозаправочных станциях по всей республике. В итоге, эксперты нашли 17 тыс случаев нарушений. Сергей Меликов напомнил, что из-за несоблюдения правил безопасности на АЗС в Махачкале произошли взрывы в 2023 и 2024 годах.

В работе автозаправок в Дагестане выявили порядка 17 тыс нарушений в ходе проверок, организованных по поручению главы республики Сергея Меликова. Он потребовал более жесткого контроля работы местных АЗС, рассказали в его администрации.

В контексте этого разговора Сергей Меликов упомянул трагедии, случившиеся в Карабудахкентском и Кумторкалинском районах. Там основной причиной взрыва на АЗС стали нарушения требований безопасности.

«Ни одно предприятие не лишено лицензии. Самая жесткая принятая мера - приостановка работы. (...) Пока мы не привлечем к ответственности бенефициаров этих объектов, пока заправка не будет лишена лицензии, такие ситуации будут продолжаться»

- Сергей Меликов

Проверка выявила и другие нарушения. Оказалось, что на большинстве заправках работают всего 2 человека, иногда в штате и вовсе находится 1 работник. По правилам безопасности на АЗС должно находится минимум 5 специалистов.

Что случилось на АЗС в Дагестане?

За 2 года в Дагестане произошло два крупных взрыва на АЗС. Один случился в 2023 году на выезде из Махачкалы в Кумторкалинском районе. В результате происшествия погибло 30 человек, еще 80 получили травмы разной тяжести.

Другой случай произошел недавно, в сентябре 2024 года. Взрыв на автозаправке произошел в пригороде дагестанской столицы в Карабудахкентском районе. Тогда ЧП унесло жизнь 13 человек, из которых двое оказались детьми. С травмами остались 11 человек.