Ряд нарушений выявили на пострадавшей из-за взрыва АЗС в Дагестане

Прокуратура продолжает расследование дело о взрыве на заправке, унесшем жизни более 10 человек в пригороде столицы Дагестана. Во время наздорных мероприятий были обнаружены различные нарушения.

В Дагестане выявили ряд нарушений на заправке, где в прошлом месяце прогремел мощный взрыв. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"В ходе надзорных мероприятий в деятельности автозаправочной станции выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, экологического, градостроительного законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

– пресс-служба надзорного органа

По выявленным нарушениям завели дела об административных правонарушениях. Теперь их предстоит рассмотреть Минприроды Дагестана и кавказскому управлению Растехнадзора.

Что произошло?

В пригороде Махачкалы 27 сентября раздался взрыв на АЗС. В результате ЧП погибли 13 человек, включая двух детей. Повреждения получили еще 11 граждан. Владельца АЗС арестовали.