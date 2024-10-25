Вестник Кавказа

Спасатели завершили работы на месте взрыва в Черкесске

Спасатели завершили работы на месте взрыва в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На месте взрыва газа в доме в Черкесске завершились спасательные работы. По данным МЧС, жертвами ЧП стали пять человек.

Аварийно-спасательные работы в городе Черкесске, где ранним утром 31 октября взорвался газ в многоэтажном доме, окончены, информирует главное управление МЧС по Карачаево-Черкессии.

"Аварийно-спасательные работы в Черкесске завершены. Спасателями МЧС России были спасены 3 человека. Пострадали 9 человек, к сожалению, 5 из них погибли"

– ГУ МЧС по КЧР

Республиканские власти выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, кроме того, каждый пострадавший получит 300 тыс рублей.

Взрывом разрушены два верхних этажа здания, уцелевшая часть пройдет проверку, которая покажет, есть ли риск обрушения конструкций.

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