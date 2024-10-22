Дом, где взорвался газ, может обрушиться в Черкесске

Выявлена вероятность частичного обвала дома в столице КЧР, где утром взорвался газ. О том, разрушится ли весь дом еще предстоит выяснить специалистам.

Специалисты выявили вероятность частичного обрушения в жилом доме в Черкесске, где ранее произошел взрыв газа, рассказал замначальника ГУ МЧС России по КЧР Антон Шахбазян.

«Имеется угроза частичного обрушения, плиты нависают, трубы. Что касается всего дома, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена»

- Антон Шахбазян

Тщательная проверка будет проведена после того, как развалы будут разобраны, добавил он в разговоре с «Россией 24».

Также под завалами нашли тело еще одного человека. Таким образом, количество погибших в результате происшествия выросло до 5. Еще 11 продолжают находиться в больницах с травмами.

Напомним, что в городе введен режим ЧС.