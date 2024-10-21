Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа

Решением мэрии в столице КЧР ввели режим ЧС после происшествия в доме, где прогремел взрыв газа. Количество жертв увеличилось до 4 человек.

В столице Карачаево-Черкесии введен режим чрезвычайной ситуации, передали в местном МЧС. Соответствующее решение приняла администрация города.

«Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайного ситуации муниципального характер. Работает комиссия по оценкам ущерба»

- МЧС Карачаево-Черкесии

Что случилось в Черкесске?

Сегодня утром в городе прогремел взрыв в жилом доме на улице Лободина. Оказалось, что его вызвала утечка газа в одной из квартир. От этого верхние этажи дома обрушились.

Сейчас сообщено о смерти 4 человек, число пострадавших выросло до 11.

Специалистам пришлось эвакуировать 50 жителей дома. Их временно разместили в здании школы-интерната.