Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа

Решением мэрии в столице КЧР ввели режим ЧС после происшествия в доме, где прогремел взрыв газа. Количество жертв увеличилось до 4 человек.
В столице Карачаево-Черкесии введен режим чрезвычайной ситуации, передали в местном МЧС. Соответствующее решение приняла администрация города.
«Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайного ситуации муниципального характер. Работает комиссия по оценкам ущерба»
- МЧС Карачаево-Черкесии
Что случилось в Черкесске?
Сегодня утром в городе прогремел взрыв в жилом доме на улице Лободина. Оказалось, что его вызвала утечка газа в одной из квартир. От этого верхние этажи дома обрушились.
Сейчас сообщено о смерти 4 человек, число пострадавших выросло до 11.
Специалистам пришлось эвакуировать 50 жителей дома. Их временно разместили в здании школы-интерната.