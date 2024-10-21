Вестник Кавказа

Взрыв газа в Черкесске: выросло число пострадавших

Взрыв газа в Черкесске: выросло число пострадавших
© Фото: Скриншот видео МЧС России
Новые данные по раненым и жертвам взрыва газа в жилом доме в Черкесске обнародовали в МЧС Карачаево-Черкесии. Трагедия произошла сегодня утром, погибли два человека.

В результате взрыва газа в жилом доме в Черкесске были ранены 11 жильцов, рассказали в МЧС КЧР.

В ведомстве напомнили, что трагедия произошла в пятиэтажном кирпичном доме, расположенном на улице Лободина. Сильнее всего пострадали квартиры на 4 и 5 этажах.

Согласно предыдущему сообщению спасателей, ЧП унесло жизнь одного человека, ранения получили девять. Сейчас информация уточнена: число жертв выросло до двух человек, количество пострадавших выросло до 11. 

Кроме того, спасатели нашли под завалами трех человек, все они были переданы медикам.

"Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что число погибших выросло до трех, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Специалисты продолжают разбирать завалы, в том числе они убирают перекрытия между последним и предпоследним этажом.

Жители дома эвакуированы, их число превышает полсотни. Их поместят в пункте временного размещения.

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