Вестник Кавказа

Крымский курорт "Мрия" откроет новый кластер

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Номерной фонд курорта "Мрия" поблизости от Ялты удвоится в течение пяти лет. Планируется открытие кластера резиденций.

Курорт "Мрия", расположенный в Крыму на берегу моря неподалеку от Ялты, расширит номерной фонд, этими планами поделился с ТАСС директор блока развития курорта Гаджи Курбанов.

"У нас будет большой кластер резиденций на территории "Мрия", включая апартаменты. Если брать только номера, то сейчас у нас их 450, к 2028 году мы планируем расшириться до 800-850 номеров, а к 2030 у нас будет уже минимум 1 050 номеров"

– Курбанов

Он уточнил, что если подсчитать также резиденции и апартаменты курорта, то количество мест размещения достигнет двух тысяч к 2030 году.

Территория крымского курорта, существующего уже десять лет, превысит 100 га.

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