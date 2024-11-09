Крымский курорт "Мрия" откроет новый кластер

Номерной фонд курорта "Мрия" поблизости от Ялты удвоится в течение пяти лет. Планируется открытие кластера резиденций.

Курорт "Мрия", расположенный в Крыму на берегу моря неподалеку от Ялты, расширит номерной фонд, этими планами поделился с ТАСС директор блока развития курорта Гаджи Курбанов.

"У нас будет большой кластер резиденций на территории "Мрия", включая апартаменты. Если брать только номера, то сейчас у нас их 450, к 2028 году мы планируем расшириться до 800-850 номеров, а к 2030 у нас будет уже минимум 1 050 номеров"

– Курбанов

Он уточнил, что если подсчитать также резиденции и апартаменты курорта, то количество мест размещения достигнет двух тысяч к 2030 году.

Территория крымского курорта, существующего уже десять лет, превысит 100 га.