Авиакомпания Flyadeal начнет постоянно летать из Саудовской Аравии в Узбекистан

Туристы и паломники из Узбекистана смогут активнее посещать Саудовскую Аравию: авиаперевозчик Flyadeal теперь будет выполнять рейсы из центральноазиатской республики в арабскую страну.

Авиакомпании Flyadeal дали зеленый свет на выполнение перелетов из Саудовской Аравии в Узбекистан.

Сообщается, что с 14 ноября самолеты уже летают по маршрутам Ташкент-Джидда и Ташкент-Медина. Также бортом авиакомпании можно отправиться до Джидды из Намангана.

Отметим, что общее количество самолетов, которые эксплуатируются Flyadeal, составляет 32 единицы. Компания является дочерней структурой Saudia.