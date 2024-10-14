Самолеты из Грозного в Дубай станут летать чаще

Быстро перенестись из Грозного в Дубай теперь можно чаще: прямые рейсы Utair («Ютэйр») из столицы Чечни в ОАЭ будут выполняться трижды в неделю. Время в пути составит 3,5 часа.

Количество рейсов Utair («Ютэйр») из Грозного в Дубай будет увеличено. С конца осени самолеты до крупнейшего города ОАЭ будут вылетать три раза в неделю вместо двух.

Отмечается, что самолеты до арабского мегаполиса будут взлетать из аэропорта столицы Чечни в среду, пятницу и воскресенье. Рейсы будут выполняться в утренние часы.

Провести в самолете пассажирам придется 3,5 часа. Цена билета составляет от 15 до 30 тыс рублей.

Также есть перелеты авиаперевозчика из Грозного в Дубай с пересадкой в Москве. Общее время такого маршрута – порядка 15 часов.