Вестник Кавказа

Самолеты из Грозного в Дубай станут летать чаще

Самолеты из Грозного в Дубай станут летать чаще
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Быстро перенестись из Грозного в Дубай теперь можно чаще: прямые рейсы Utair («Ютэйр») из столицы Чечни в ОАЭ будут выполняться трижды в неделю. Время в пути составит 3,5 часа.

Количество рейсов Utair («Ютэйр») из Грозного в Дубай будет увеличено. С конца осени самолеты до крупнейшего города ОАЭ будут вылетать три раза в неделю вместо двух. 

Отмечается, что самолеты до арабского мегаполиса будут взлетать из аэропорта столицы Чечни в среду, пятницу и воскресенье. Рейсы будут выполняться в утренние часы. 

Провести в самолете пассажирам придется 3,5 часа. Цена билета составляет от 15 до 30 тыс рублей. 

Также есть перелеты авиаперевозчика из Грозного в Дубай с пересадкой в Москве. Общее время такого маршрута – порядка 15 часов.  

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
790 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно

&quot;Ахмат&quot; крупно уступил &quot;Зениту&quot; в Кубке России

"Ахмат" крупно уступил "Зениту" в Кубке России

В Грозный привезли шедевры Шишкина и Крамского

В Грозный привезли шедевры Шишкина и Крамского

&quot;Ахмат&quot; уступил &quot;Пари НН&quot; в Грозном

"Ахмат" уступил "Пари НН" в Грозном

В Грозном построят православный храм

В Грозном построят православный храм

В Грозном возведут гостиничный комплекс за 7 млрд рублей

В Грозном возведут гостиничный комплекс за 7 млрд рублей

В Грозном создали 1,5 тыс рабочих мест с начала года

В Грозном создали 1,5 тыс рабочих мест с начала года

&quot;Ахмат&quot; уступил &quot;Факелу&quot; в концовке

"Ахмат" уступил "Факелу" в концовке

Владелец автозаправки в Грозном задержан

Владелец автозаправки в Грозном задержан

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы