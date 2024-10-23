Вестник Кавказа

Проведение досрочных выборов в парламент опровергли в Армении

парламент Армении
© Фото: сайт парламента Армении
Партия армянского премьера не будет проводить досрочные парламентские выборы. Как и планируется, они состоятся в 2026 году.

В Армении не планируют досрочно проводить выборы в парламент. Такое заявление сделал 18 ноября руководитель парламентской фракции "Гражданский договор".

"У нас не стоит на повестке дня проведение досрочных парламентских выборов. Очередные выборы будут в 2026 году"

– Айк Конджорян

Он акцентировал внимание на том, что последние отставки в правительстве и силовых структурах обусловлены с системными проблемами.

Ранее ряд высокопоставленных армянских чиновников покинули свои посты по просьбе премьер-министра.

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