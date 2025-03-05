Вестник Кавказа

Количество охранников урежут частным лицам в Армении

Количество охранников урежут частным лицам в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Армении сегодня обсуждали законопроект, согласно которому в стране нельзя будет иметь более трех охранников. Исключение будет делаться только для чиновников.

Жители Армении могут потерять возможность иметь большое количество охранников, если только у них нет статуса государственных служащих, соответствующие поправки озвучил сегодня замглавы МВД Армен Мкртчян.

По его словам, количество охранников у частных лиц будет ограничено тремя. Кроме того, планируется сократить количество машин с охраной при передвижении – для таких целей сможет использоваться только одно авто.

Исключение будет сделано для чиновников – число машин у них будет определяться протоколом.

За нарушение закона будет полагаться штраф в полмиллиона драмов (около $1 270).

Депутаты выразили ряд возражений и вопросов, в том числе о том, как правоохранители поймут, что в соседней машине едут именно охранники, а не, скажем, родственники. Особо было предложено рассмотреть вопрос и об иностранных бизнесменах, на которых ограничение в этой редакции также будет распространяться.

Замечания планируется учесть до второго чтения, которое будет и окончательным.

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