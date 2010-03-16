Власти Армении намерены ввести новый стандарт в деятельности ЧОП

Парламент Армении на своем сегодняшнем заседании взялся за упорядочение деятельности в стране частных охранных предприятий, подводя ее под новую законодательную базу – ЧОПы ждут большие метаморфозы.

Армянские законодатели сегодня рассматривают новую законодательную базу для деятельности в стране частных охранных предприятий (ЧОП) – внести новые актуальные изменения в закон "О частной охранной деятельности", который не менялся с 2012 года, и поправки в смежные законы, предложил на заседании Национального собрания заместитель министра внутренних дел Армен Мкртчян.

Этот вид деятельности власти давно следует преобразовать в соответствии с велением времени, поскольку к уже имеющимся формам деятельности ЧОП добавились услуги видеонаблюдения, охрана с использованием системы сигнализации, а также услуги быстрого реагирования, отметил чиновник, передает NEWS.am.

Новыми должны стать и подходы к получению лицензии такими предприятиями: стоимость лицензии для них вырастет с 300 до 500 тыс драмов (с $750 до $1300).

"На момент подачи заявки на получение лицензии в организации должно быть не менее 10 квалифицированных охранников против одного в настоящее время"

- Армен Мкртчян

Еще одно требование - обязательное страхование охраняемого объекта на случай нанесения ему ущерба по причине неудовлетворительной работы охранников, которые должны быть восполнены страховой компанией.

Также большой неожиданностью для охраняемых уже не объектов, а лиц станет и требование снизить и число автомобилей сопровождения, и собственно число его охранников-телохранителей: автомобилей охраны не должно быть больше одного, а телохранителей – не более трех человек.

Рассмотрение поправок в закон продолжается.