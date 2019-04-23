Вестник Кавказа

Армения намерена выбрать нового производителя загранпаспортов и ID-карт

Армения намерена выбрать нового производителя загранпаспортов и ID-карт
© Фото: Загранпаспорт.РФ
МВД Армении проводит тендер среди иностранных полиграфических компаний, которые могут сменить на рынке страны польского поставщика бланков заграничных паспортов и внутренних ID-карт граждан страны.

В скором времени МВД Армении подведет итоги тендера по выбору нового поставщика паспортов и идентификационных карт, заявила сегодня глава ведомства Арпине Саркисян.

"По графику, к концу марта у нас должен быть победитель, с которым будет подписан договор"

- Арпине Саркисян

Завки на участие в тендере подавали три компании – две немецкие и одна французская, однако в ходе квалификационного тура одна из них от участия в конкурсе отказалась: остались две компании-финалиста, названия которых не называются, передает NEWS.am.

Контракт с победителем будет заключен сроком на 10 лет: компания создаст в Армении инфраструктуру печати, но будет заниматься также выдачей документов, что позволит повысить качество обслуживания клиентов в паспортно-визовых отделениях страны, полагают в министерстве.

Ранее более 10 лет загранпаспорта и ID-карты в Армению поставляла польская компания PWPW, однако договор с ней завершился 1 января 2017 года, продлевать его МВД Армении не стало. Все это время граждане страны получали в паспортно-визовых отделениях документы старого образца.

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