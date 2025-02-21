Парламент Армении отменил преференции для ряда отраслей

Минфин Армении решил перевести строителей, юристов и бухгалтеров из льготного в обычный налоговый режим, объяснив это относительно высокими рисками теневого денежного оборота.

Национальное собрание (парламент) Армении на своем сегодняшнем заседании утвердило во втором, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, отменяющий льготный режим налогообложения для строительных, риэлторских, юридических и бухгалтерских компаний.

Законопроект был предложен на рассмотрение парламентариев министерством финансов страны, он вступит в силу задним числом – с 1 января: с его введением Минфин ожидает увеличения бюджетных доходов на 13 млрд драмов (примерно $33 млн) в год, передает Sputnik Армения.

На гребне волны борьбы с коррупцией, проходящей в стране, министерство решило перевести эти отрасли в обычный налоговый режим, считая, что в них заметно выше риски теневого оборота денежных средств.

Напомним, ранее мэрия Еревана оспорила действия силовиков, которые видят коррупционеров только в ее составе, заявил столичный градоначальник Тигран Авинян. С 2023 года мишенью в рамках "шоу по борьбе с коррупцией" всегда становилась столичная мэрия, и создавалось впечатление, будто эта борьба ограничивается только преследованием городской администрации, отметил Авинян.