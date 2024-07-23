За первый месяц наступившего 2025 года Армения показала максимум инфляции среди стран ЕАЭС – ее индекс составил 1,4%, продемонстрировав саамы значительный рост на продукты питания.

В начале нового 2025 года Армения продемонстрировала самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС – за январь он составил 1,4%, передает NEWS.am.

На 0,2% показатель был ниже в России, занявшей вторую строчку антирейтинга - 1,2%, такой же показатель был в среднем по ЕАЭС. Казахстан с 1,1% стал лишь третьим в рейтинге.

"Отметилась" Армения еще одним важным параметром – в стране быстрее других росли цены на продукты питания – за месяц они выросли на 2,8%, тогда как по странам Содружества рост составил лишь 1,3%.

Наиболее ощутимо в стране подорожал хлеб – он вырос в цене на 0,3%, тогда как мясо подешевело на 1,3%, говорится в сообщении бюро статистики страны.

Напомним, за последние 5 лет ВВП Армении сокращался лишь в 2020 году из-за пандемии, в остальное же время темпы роста не опускались ниже 5%. В 2022 году был зафиксирован рекордный рост показателя – более 12%. Торговый оборот Армении с Россией за последние 5 лет вырос в 10 раз, и экономика ЕАЭС в ближайшие 6 лет будет расти в среднем по 4,5% в год, что в 3 раза выше, чем ожидания от ЕС.