Вестник Кавказа

Кофе в Армении станет недоступной роскошью

Кофе по-абхазски
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Цены на кофе растут во всем мире, в Армении только за последние несколько дней "Арабика" подорожала вдвое. Осенью цены поднимутся еще, рост составит не менее 20%.

В Армении резко выросли цены на кофе - импортеры какое-то время удерживали цены, но сохранять их на прежнем уровне не удается.

В июле в Армении "Арабика" подорожала почти в два раза, до 6100-6550 драмов за 1 кг, "Робуста" выросла в цене с 2600 драмов до 3700-4400 драмов, однако это только один из скачков цен.

"Думаю, мы не достигли еще пика повышения цен – оно продолжится. Правда, не в тех масштабах, как до этого. Возможно, некоторые сорта и вовсе не подорожают. Но основная часть, как нам кажется, подорожает к осени на 20%"

– глава кофейной компании "Фика" Ваагн Погосян

Осенью производители кофейного зерна завершат сбор урожая, после чего станет ясно, как сильно вырастут цены на кофе на мировой бирже, передает Sputnik Армения.

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