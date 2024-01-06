Атмосфера или напиток: как армяне пьют кофе?

Бытует мнение, что армяне только и делают, что пьют коньяки и крепкую водку, а из безалкогольных напитков тан, мацун и газированный "Джермук". На самом деле только один армяне всех возрастов пьют ежедневно, невзирая на рекомендации врачей - кофе (сурч).

Когда в Армении пьют кофе?

Кофейная церемония в Армении начинается в Армении в 5-6 утра. Связано это с тем, что армянские домохозяйки с первыми лучами солнца и до момента, когда проснуться домочадцы, идут друг другу в гости, чтобы успеть поговорить за чашечкой горячего кофе. В течение дня армяне пьют кофе за завтраком, в обед, по пути на работу, а в вечерние часы кофейни переполнены, из-за чего туристам непросто найти свободный столик. Редко пьют кофе только спортсмены, придерживающиеся строгого режима.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой кофе пьют в Армении?

Армяне консервативны и предпочитают крепкий черный молотый кофе, прогревая зерна на сковородках, измельчая в ручных кофемолках и варя в джазве (турке, ибрике). К покупному молотому кофе мировых брендов относятся армяне относятся с подозрением, так как не могут контролировать обжарку зерен по-своему вкусу. В многочисленных заведениях общепита кофе готовят при помощи песка и трубчатых электронагревателей. Однако бытовая культура армян не настолько утонченная, поэтому приготовленный на газовой или электрической плите напиток получается не хуже.

Идеальные условия приготовления подразумевают доведение кофе до температуры 90 градусов с сохранением устойчивой пенки. Поэтому его варят на медленном огне, периодически перемешивая чайной ложкой. Оставить кофе без присмотра на плите считается ошибкой дилетанта, ничего не смыслящего в приготовлении популярного напитка. Доведенный до кипения напиток, с которого пропадает убегает плотная пенка, считается непригодным к употреблению.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что можно и что нельзя делать с кофе в Армении?

Кофейная церемония у современных армян претерпевает особых изменений. Напиток должен подаваться свежим, а потому его всегда готовят порционно. Как правило, это делает один человек, если процедура происходит дома, в кафе - бариста.

Поскольку армяне пьют кофе только с близкими людьми или в одиночку, принять участие в церемонии незнакомому человеку можно лишь в статусе гостя. Иногда церемония выглядит излишне пафосной.

За чашечкой кофе в Армении влюбленные открывают свои чувства, солидные люди решают деловые вопросы, а домохозяйки делятся сплетнями.

Кофе в Армении не принято пить на ходу, однако молодое поколение порой пренебрегает этим негласным табу.

Категорически нельзя портить крепкий вкус напитка молоком или сливками, добавлять сахар, но и тут бывают исключения.

Кофейная церемония по-армянски не терпит спешки, лишний раз подтверждая непреложную истину, что кофе для армян скорее атмосфера, а не просто напиток. Крепкий, порой горький, его можно пить с дольками сухофруктов или шоколадом, а наиболее смелые могут выпить его сразу после коньяка.