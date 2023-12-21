Что и как пьют в Армении?

Рождество в Армении отмечают 6 января. Семейный рождественский ужин включает в себя рис с сухофруктами, зелень, рыбу, красное вино... Каждое блюдо здесь имеет значение. Обычное же, не рождественское, застолье лишено религиозного символизма, но также имеет свои особенности. В этой статье расскажем, без чего не обходится типичное армянское застолье.

Сколько принято пить за армянским столом?

Армянская культура застолья предусматривает богатый ассортимент напитков. Не обязательно пить все, что подается, но организатор застолья обязательно поставит в центр стола все напитки, которые сеть в доме.

На новогоднем столе особую роль играет цвет употребляемых напитков, которая насыщает его переливами и гаммой оттенков. Вам обязательно предложат на выбор что-то традиционное, так и то, что сравнительно недавно закрепилось за столом у армян (бренди, ликер, текила, саке). Хозяин будет уверять вас, что изготовленное им домашнее вино обязательно будет способствовать оздоровлению организма.

Что стоит попробовать за праздничным столом?

Выбор напитков зависит от блюд. Гарнир и основное мясное блюдо обязательно будут присутствовать на столе, однако основу гастрономического разнообразия составят многочисленные легко усваиваемые овощные салаты, рис, сыр, зелень и творог. Организму проще преодолевать интоксикацию, если желудок не перегружен. Визуальное богатство стола имеет значение, но не предполагает обжорства. Между тем, в Армении не принято хитрить с заведомо маленькими столами, на которых вплотную друг другу сервированы блюда, создавая тем самым иллюзию богатого торжества.

О чем могут умолчать за столом?

Существует одна маленькая хитрость, касающаяся оригинальности предлагаемых напитков. Поскольку в стране распространено домашнее виноделие, а традиционный заводской армянский коньяк давно стал брендом, который чаще уходит на экспорт и в самой республике стоит недешево, смекалистые армяне не выбрасывают бутылки дорого алкоголя, заполняя их продукцией домашнего разлива. Конечно, бормотухой угощать вас не будут, но и от оригинала напиток будет далек. Кроме того, хозяину торжества приятно поставить на стол изготовленную им в домашних условиях высокоградусную тутовку (самогон на основе ягод тутового дерева) не в безликой пластиковой упаковке, а в фирменной стеклянной таре.

Что нужно знать о церемонии армянского застолья?

В Армении каждый волен выбрать тот напиток, с которым желает провести застолье. Не существует строгих предписаний, с какого напитка начать, а каким завершить праздник. Однако оскорбительным считается, если гость или несколько гостей продолжают пить после того, как хозяин уже перестал это делать. Исключение возможно в лишь в случае, если организатор не против продолжения пития без его участия.

Разделения по гендерному либо возрастному принципу за столом нет.

Чего нельзя делать за армянским столом?

Застолье может быть шумным, сопровождаться танцами под музыку, однако его продолжение может быть под вопросом нескольких случаях:

курение, поскольку за столом могут присутствовать дети и некурящие взрослые;

сон за столом, так как гость тем самым демонстрирует невоспитанность и неспособность ограничивать себя в спиртном;

девиантное поведение в отношении других участников застолья.

Что пьют в разных регионах Армении?

Алкогольные предпочтения варьируются в зависимости от региона.

На севере и востоке доминируют коньяк и вина домашнего производства, крепость которых не превышает 14%. Эти напитки часто можно увидеть на придорожных ярмарках.

Юг Армении, а именно Сюникская область, славится изготовлением крайне крепких домашних коньяков и тутовой водки (до 86 градусов), поскольку плоды тутовой шелковицы растут там буквально вдоль дорог.