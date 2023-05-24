Безалкогольные согревающие напитки: 5 быстрых рецептов на любой вкус 

В морозные праздничные дни хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным и согревающим, а отправляясь на прогулку, налить в термос ароматный напиток. В этом материале мы расскажем, что, кроме привычных чая и кофе, можно приготовить в холодные зимние дни.

Быстрый безалкогольный сидр из яблок и груш

Фрукты - отличный вариант для приготовления горячего и уютного напитка, и, к счастью, яблоки и груши можно раздобыть зимой практически везде. Чтобы приготовить быстрый безалкогольный сидр из яблок и груш понадобятся:

яблоки

груши

апельсин (по желанию)

клюква (по желанию)

специи: анис, мускатный орех, палочка корицы

мед или сахарный сироп.

Приготовить яблочно-грушевый сидр очень просто: нужно помыть и нарезать фрукты кубиками, заложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала их полностью. Клюкву можно добавить свежую или замороженную, от этого сидр свой вкус не потеряет. В воду с фруктами также нужно заложить специи - по отдельности или в смеси и на вкус: если вы любите более терпкие напитки, то кладите специй побольше. Добавьте мед или сахарный сироп тоже на свое усмотрение. Доведите смесь фруктов и специй до кипения и проварите еще минут 15-20, чтобы фрукты стали мягкими.

Затем содержимое кастрюли нужно пропустить через сито, чтобы убрать фрукты, и перелить в емкость: можно в кувшин, а можно в термос, чтобы взять с собой на прогулку. Такой безалкогольный фруктовый сидр точно согреет в самую холодную погоду!

Интересный факт: в США и Канаде термин ”яблочный сидр” обозначает натуральный яблочный сок. Однако просто ”сидр” - это уже слабоалкогольный напиток.

Рождественский чай

На Рождество всегда хочется попробовать что-то новое и необычное. Почему бы не начать с чая? Рождественский чай - идеальное решение для тех, кто любит чай и кто готов экспериментировать. Чтобы приготовить рождественский чай понадобятся:

четверть чайной ложки корицы

четверть чайной ложки молотой гвоздики

полтора стакана сахара

3 литра воды

пол стакана лимонного сока

стакан апельсинового сока

стакан ананасового сока

три пакетика чая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горячую воду добавьте корицу, гвоздику и сахар. Прокипятите 5-6 минут, помешивая, чтобы растворился сахар. Добавьте чайные пакетики (без этикеток) и проварите будущий чай на медленном огне еще 10 минут. Затем выключите огонь, выньте пакетики с чаем и добавьте лимонный сок (если есть возможность, то свежевыжатый), апельсиновый сок и ананасовый. Перемешайте. Рождественский чай готов!

Такой чай можно сделать заранее, охладить и хранить в холодильнике несколько дней, а перед подачей просто разогреть.

Интересный факт: гвоздика - очень полезная специя для пищеварения, которую обожают в Азии, Африке, Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Имбирный кофе

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Имбирный кофе - замечательный зимний напиток с поистине праздничным ароматом. Имбирный кофе можно приготовить любым способом, который наиболее удобен для вас. Для имбирного кофе понадобятся:

ваш любимый кофе

специи (на 200 граммов молотого кофе): чайная ложка молотой корицы, пол чайной ложки молотого имбиря, гвоздики и мускатного ореха.

Смешайте вместе молотый кофе и специи и храните в контейнере с плотно прилегающей крышкой при комнатной температуре. Имбирный кофе можно приготовить в любой момент, чтобы подать его к столу или взять собой в дорогу в термосе. Напиток действительно согревающий и вкус у него по-настоящему праздничный.

Интересный факт: имбирь и кофе в Средние века стоили очень дорого и были доступны далеко не всем.

Быстрый гоголь-моголь

Популярный более столетия назад напиток вновь возвращается: гоголь-моголь напиток не только согревающий и праздничный, но еще и чрезвычайно питательный. Чтобы приготовить быстрый гоголь-моголь, понадобятся:

две чашки молока (или сливок)

два крупных яйца

3 столовых ложки сахара

щепотка ванильного сахара (или чайная ложка ванильного экстракта)

щепотка мускатного ореха.

Взбейте яйца и сахар вместе. Подогрейте молоко (или сливки) и перемешивая, добавьте в яично-сахарную смесь. Добавьте специи. Такой гоголь-моголь можно пить горячим, а можно охладить, и подавать в более традиционном холодном виде. По желанию в гоголь-моголь можно добавить взбитые сливки или зефирки.

Интересный факт: гоголь-моголь был горячим напитком задолго до того, как был изобретен холодильник.

Безалкогольный глинтвейн

Рецепт безалкогольного глинтвейна чрезвычайно прост, а самое главное, в качестве основы для него можно взять любой сок, какой у вас есть. Очень вкусный безалкогольный глинтвейн получается на клюквенном морсе. Итак, чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн, понадобятся:

литр клюквенного морса (или любого другого сока)

один небольшой апельсин

одно небольшой яблоко

столовая ложка меда (или сахара)

специи: 4 зонтика гвоздики, по пол чайной ложки молотых корицы, мускатного ореха, ванили и кардамона, звездочка аниса, одна-две горошины душистого перца.

Апельсин и яблоко нужно порезать на четвертинки, залить водой так, чтобы она покрывала фрукты. Добавить специи и мед (или сахар), довести до кипения и проварить 5-6 минут. В проваренную смесь добавляем морс или сок, прогреваем на медленном огне до первых пузырьков на поверхности. Безалкогольный глинтвейн готов! Такой напиток запросто можно налить в термос и взять с собой на зимнюю прогулку.

Интересный факт: клюквенный морс богат витамином С и антиоксидантами, которые помогают бороться со всевозможными воспалениями.