Безалкогольные согревающие напитки: 5 быстрых рецептов на любой вкус 

Быстрый безалкогольный сидр из яблок и груш
Фрукты - отличный вариант для приготовления горячего и уютного напитка, и, к счастью, яблоки и груши можно раздобыть зимой практически везде. Чтобы приготовить быстрый безалкогольный сидр из яблок и груш понадобятся:
- яблоки
- груши
- апельсин (по желанию)
- клюква (по желанию)
- специи: анис, мускатный орех, палочка корицы
- мед или сахарный сироп.
Приготовить яблочно-грушевый сидр очень просто: нужно помыть и нарезать фрукты кубиками, заложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала их полностью. Клюкву можно добавить свежую или замороженную, от этого сидр свой вкус не потеряет. В воду с фруктами также нужно заложить специи - по отдельности или в смеси и на вкус: если вы любите более терпкие напитки, то кладите специй побольше. Добавьте мед или сахарный сироп тоже на свое усмотрение. Доведите смесь фруктов и специй до кипения и проварите еще минут 15-20, чтобы фрукты стали мягкими.
Затем содержимое кастрюли нужно пропустить через сито, чтобы убрать фрукты, и перелить в емкость: можно в кувшин, а можно в термос, чтобы взять с собой на прогулку. Такой безалкогольный фруктовый сидр точно согреет в самую холодную погоду!
Интересный факт: в США и Канаде термин ”яблочный сидр” обозначает натуральный яблочный сок. Однако просто ”сидр” - это уже слабоалкогольный напиток.
Рождественский чай
На Рождество всегда хочется попробовать что-то новое и необычное. Почему бы не начать с чая? Рождественский чай - идеальное решение для тех, кто любит чай и кто готов экспериментировать. Чтобы приготовить рождественский чай понадобятся:
- четверть чайной ложки корицы
- четверть чайной ложки молотой гвоздики
- полтора стакана сахара
- 3 литра воды
- пол стакана лимонного сока
- стакан апельсинового сока
- стакан ананасового сока
- три пакетика чая.
В горячую воду добавьте корицу, гвоздику и сахар. Прокипятите 5-6 минут, помешивая, чтобы растворился сахар. Добавьте чайные пакетики (без этикеток) и проварите будущий чай на медленном огне еще 10 минут. Затем выключите огонь, выньте пакетики с чаем и добавьте лимонный сок (если есть возможность, то свежевыжатый), апельсиновый сок и ананасовый. Перемешайте. Рождественский чай готов!
Такой чай можно сделать заранее, охладить и хранить в холодильнике несколько дней, а перед подачей просто разогреть.
Интересный факт: гвоздика - очень полезная специя для пищеварения, которую обожают в Азии, Африке, Средиземноморье и на Ближнем Востоке.
Имбирный кофе
Имбирный кофе - замечательный зимний напиток с поистине праздничным ароматом. Имбирный кофе можно приготовить любым способом, который наиболее удобен для вас. Для имбирного кофе понадобятся:
- ваш любимый кофе
- специи (на 200 граммов молотого кофе): чайная ложка молотой корицы, пол чайной ложки молотого имбиря, гвоздики и мускатного ореха.
Смешайте вместе молотый кофе и специи и храните в контейнере с плотно прилегающей крышкой при комнатной температуре. Имбирный кофе можно приготовить в любой момент, чтобы подать его к столу или взять собой в дорогу в термосе. Напиток действительно согревающий и вкус у него по-настоящему праздничный.
Интересный факт: имбирь и кофе в Средние века стоили очень дорого и были доступны далеко не всем.
Быстрый гоголь-моголь
Популярный более столетия назад напиток вновь возвращается: гоголь-моголь напиток не только согревающий и праздничный, но еще и чрезвычайно питательный. Чтобы приготовить быстрый гоголь-моголь, понадобятся:
- две чашки молока (или сливок)
- два крупных яйца
- 3 столовых ложки сахара
- щепотка ванильного сахара (или чайная ложка ванильного экстракта)
- щепотка мускатного ореха.
Взбейте яйца и сахар вместе. Подогрейте молоко (или сливки) и перемешивая, добавьте в яично-сахарную смесь. Добавьте специи. Такой гоголь-моголь можно пить горячим, а можно охладить, и подавать в более традиционном холодном виде. По желанию в гоголь-моголь можно добавить взбитые сливки или зефирки.
Интересный факт: гоголь-моголь был горячим напитком задолго до того, как был изобретен холодильник.
Безалкогольный глинтвейн
Рецепт безалкогольного глинтвейна чрезвычайно прост, а самое главное, в качестве основы для него можно взять любой сок, какой у вас есть. Очень вкусный безалкогольный глинтвейн получается на клюквенном морсе. Итак, чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн, понадобятся:
- литр клюквенного морса (или любого другого сока)
- один небольшой апельсин
- одно небольшой яблоко
- столовая ложка меда (или сахара)
- специи: 4 зонтика гвоздики, по пол чайной ложки молотых корицы, мускатного ореха, ванили и кардамона, звездочка аниса, одна-две горошины душистого перца.
Апельсин и яблоко нужно порезать на четвертинки, залить водой так, чтобы она покрывала фрукты. Добавить специи и мед (или сахар), довести до кипения и проварить 5-6 минут. В проваренную смесь добавляем морс или сок, прогреваем на медленном огне до первых пузырьков на поверхности. Безалкогольный глинтвейн готов! Такой напиток запросто можно налить в термос и взять с собой на зимнюю прогулку.
Интересный факт: клюквенный морс богат витамином С и антиоксидантами, которые помогают бороться со всевозможными воспалениями.