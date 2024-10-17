Вестник Кавказа

Премьер Армении кардинально сменил имидж

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства расстался с бородой. Он отпустил еще шесть лет назад в ходе митингов в республике.

Глава правительства Армении сбрил бороду. Об имиджевых изменениях Никол Пашинян поведал в своем Telegram-канале.

Он разместил видео, на котором предстал без бороды. Под ним премьер-министр оставил следующий комментарий: "Привет, седая борода".

Пашинян носил бороду в течение последних шести лет. Он отрастил ее во время протестных акций протеста, в результате которых он итоге стал руководить страной.

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