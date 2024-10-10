«Нелюбовь к хашу и кебабу»: Пашинян раскрыл причины эмиграции из Армении

Никол Пашинян рассказал об эмиграции из Армении. Он заявил, что общался с армянами, которые покинули республику и сейчас живут в европейских странах.

Армянский премьер Никол Пашинян перечислил причины эмиграции из Армении. Он поделился опытом общения с эмигрантами из республики в странах Европы.

Пашинян заявил, что во время своего пребывания в Европе сталкивался с армянами, которые покинули страну. Премьер отметил, что часть из эмигрантов трудятся в кафе и гостиницах.

Далее глава правительства задался вопросом по поводу эмиграции граждан из Армении.

"Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб"

- Никол Пашинян

Помимо этого, Пашинян сказал, что бывшие жители Армении вынуждены покинуть страну из-за невозможности найти работу с высоким заработком, а также опасений, связанных с армией.