Вестник Кавказа

«Нелюбовь к хашу и кебабу»: Пашинян раскрыл причины эмиграции из Армении

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян рассказал об эмиграции из Армении. Он заявил, что общался с армянами, которые покинули республику и сейчас живут в европейских странах.

Армянский премьер Никол Пашинян перечислил причины эмиграции из Армении. Он поделился опытом общения с эмигрантами из республики в странах Европы.

Пашинян заявил, что во время своего пребывания в Европе сталкивался с армянами, которые покинули страну. Премьер отметил, что часть из эмигрантов трудятся в кафе и гостиницах.

Далее глава правительства задался вопросом по поводу эмиграции граждан из Армении.

"Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб"

- Никол Пашинян

Помимо этого, Пашинян сказал, что бывшие жители Армении вынуждены покинуть страну из-за невозможности найти работу с высоким заработком, а также опасений, связанных с армией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мария Захарова &quot;Вестнику Кавказа&quot;: контролю ФСБ над дорогой из Зангилана в Нахчыван нет альтернативы

Мария Захарова "Вестнику Кавказа": контролю ФСБ над дорогой из Зангилана в Нахчыван нет альтернативы

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Зачем Россия выводит пограничников из Армении?

Зачем Россия выводит пограничников из Армении?

Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Почему Армения не поддерживает сепаратистов, но и не подписывает мирный договор?

Почему Армения не поддерживает сепаратистов, но и не подписывает мирный договор?

Пашинян снова пытается исказить известные факты

Пашинян снова пытается исказить известные факты

Ереван согласился разместить ФСБ РФ в Зангезурском коридоре

Ереван согласился разместить ФСБ РФ в Зангезурском коридоре

Пашинян отправил в отставку заместителя министра экономики Армении

Пашинян отправил в отставку заместителя министра экономики Армении

Эльчин Амирбеков: Армения затягивает мирный процесс, не желая менять конституцию

Эльчин Амирбеков: Армения затягивает мирный процесс, не желая менять конституцию

Пост министра юстиции Армении так и остался вакантным

Пост министра юстиции Армении так и остался вакантным

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы