Пашинян снова пытается исказить известные факты

МИД Азербайджана сегодня выступил с заявлением, в котором назвал сегодняшние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на форуме "Перекресток мира: единство безопасности и демократии" новой попыткой исказить реальность.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он сделал сегодня во время выступления на форуме "Перекресток мира: единство безопасности и демократии", не что иное, как очередная попытка исказить реальность, говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Заявление армянского премьера по вопросу открытия коммуникаций со ссылкой на Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года в очередной раз демонстрирует пренебрежение обязательствами, взятыми на себя руководством Армении, отметил дипломат, передает Trend.

"В пункте 9 Трехстороннего заявления четко прописано, какие обязательства есть у Армении по открытию коммуникаций, в какой форме будет организован контроль за транспортным сообщением. В целом, если мы посмотрим на действия Армении, нарушающие другие обязательства, вытекающие из Трехстороннего заявления от 10 ноября, в первую очередь, на отказ вывода Арменией до сентября 2023 года своих незаконных вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана, передачу через Лачинский коридор, предназначенный для гуманитарных целей, на азербайджанские территории дополнительных вооружений, военной техники, мин, то следует помнить о продолжении минного террора против Азербайджана. Никто не забыл, что армянская сторона, которая якобы заявила о признании территориальной целостности Азербайджана, пропагандировала марионеточный режим, который она удерживала на азербайджанских территориях, и что премьер-министр Армении поздравил режим сепаратистской хунты с так называемой "независимостью" 2 сентября 2023 года. В связи с этим риторические вопросы премьер-министра Армении о деятельности Лачинского коридора, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев вызывают только удивление и иронию"

- Айхан Гаджизаде

Дипломат назвал нелепым утверждение армянской стороны в удержании в Азербайджане армянских военнопленных – все они давно переданы армянской стороне, а вот в вопросе освобождения военных преступников армянского происхождения и представителей сепаратистского режима Азербайджан не имеет никаких обязательств, отметил Гаджизаде, призвав руководство Армении воздерживаться от заявлений, искажающих реалии и вводящих в заблуждение международное сообщество.