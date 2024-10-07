МИД Азербайджана осудил резолюции парламента Нидерландов

МИД Азербайджана решительно отверг две антиазербайджанские резолюции, принятые Палатой представителей парламента Королевства Нидерландов 10 октября, и осудил их одобрение внешнеполитическим ведомством страны.

МИД Азербайджана сегодня назвал необоснованными и отверг две антиазербайджанские резолюции, принятые 10 октября Палатой представителей парламента Королевства Нидерландов, и назвал предвзятой и неприемлемой ту поддержку, которую в своем выступлении выразил в отношении них министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Как заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, вызывает сожаление и тот факт, что военная оккупация Азербайджана и этническая чистка его населения, а также все еще продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану полностью игнорируются в этих документах и заявлениях, передает АЗЕРТАДЖ.

Нидерландская сторона, проявившая безразличие к таким военным преступлениям, как уничтожение, осквернение и присвоение культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, а также незаконный вывоз Арменией культурных ценностей из Азербайджана во время ее военной агрессии и оккупации азербайджанских земель, что противоречит Гаагской конвенции 1954 года, не имеет морального права, основываясь на лживой пропаганде армян, утверждать, что Азербайджан якобы объявил войну армянским памятникам, заявил официальный представитель МИД.

"Более того, искажение в высказываниях министра иностранных дел целей и задач локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в сентябре прошлого года, является наглядным примером двойных стандартов в отношении нашей страны. Хотели бы еще раз напомнить, что эти меры были направлены на устранение военных угроз против Азербайджана и прекращение существования незаконных воинских формирований"

- Айхан Гаджизаде

В резолюциях нидерландской стороны фигурируют так называемые "военнопленные", которые в действительности являются обвиняемыми в совершении сепаратизма, умышленных убийств, пыток, терроризма и других преступлений против человечности на территории Азербайджана, и страна имеет как право, так и международное обязательство привлечь этих лиц к ответственности в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года, Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, а также внутренним законодательством. Поэтому все заявления, сделанные против Азербайджана по данному вопросу, не представляют никакого значения.

Дипломат призвал нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции, которая ставит под угрозу установление мира в регионе и создает напряженность в азербайджано-нидерландских отношениях.