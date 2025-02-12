Парламент Армении снова рассмотрит проект евроинтеграции

Проект вступления Армении в ЕС будет рассмотрен на следующей сессии парламента. Решение об этом приняла спецкомиссия по вопросу евроинтеграции республики.

Специальная комиссия включила обсуждение проекта вступления Армении в Евросоюз в повестку следующей сессии парламента, что состоится уже завтра. Решение было принято на последнем заседании комиссии парламента республики по вопросу евроинтеграции.

"Решение о включении законопроекта о евроинтеграции в повестку заседания парламента Армении было принято большинством голосов. Комиссия направит проект в повестку заседаний парламента, которые стартуют завтра"

- председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян

Напомним, что в начале 2025 года правительство Армении одобрило проект о старте интеграции в ЕС. После его одобрил парламент в первом чтении. В связи с этим премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что проект не означает немедленное начало процесса евроинтеграции, а подчеркивает намерения Еревана по сближению с Европейским Союзом.