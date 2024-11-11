Вестник Кавказа

Меликов просит правительство РФ запретить майнинг в Дагестане

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Майнинг криптовалют может оказаться под запретом в Республике Дагестан. Необходимость такого ограничения видит глава Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов направил обращение к правительству РФ о том, чтобы запретить майнинг в республике.

"Сергей Меликов подписал обращение в адрес правительства страны с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики"

– пресс-служба главы РД

В республике отмечается резкий рост потребления электроэнергии, за год рост составит 8%, за три - 26%. При этом значительный износ сетей вкупе с высокой нагрузкой ведет к сбоям и авариям, население остается без света.

"Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором"

– сообщение

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