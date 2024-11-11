Вестник Кавказа

День национального возрождения отмечается в Азербайджане

День национального возрождения отмечается в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня жители Азербайджана празднуют День национального возрождения. Он был объявлен праздником ровно 32 года назад.

В воскресенье, 17 ноября, в Азербайджане отмечается День национального возрождения. Он был объявлен государственным праздником в 1992 году.

История праздника связана с национально-освободительным движением, которое зародилось в Баку в конце 80-х годов XX века.

Ровно 34 года назад, 17 ноября 1990 года, прошла первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе, под председательством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. На ней было принято решение убрать из названия автономной республики слова "советская и "социалистическая".

Это стал первый шаг, сделанный в Азербайджане на пути к возрождению национальной государственности.

Сегодня по случаю этого праздника всех азербайджанцев поздравила первый вице-президент республики Мехрибан Алиева. Соответствующую публикацию она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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