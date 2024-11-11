Вестник Кавказа

Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства провели на COP29

Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства провели на COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках COP29 в столице Азербайджана сегодня состоялся Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства. Мероприятие прошло при поддержке SOCAR.

Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства (OGMP 2.0) провели в Баку в рамках Конференции ООН по климату COP29. Встреча состоялась при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На форуме собрались высокопоставленные представители SOCAR, TotalEnergies, Italgas Reti, TAP AG, Shell, ADNOC, Petronas, делегаты Еврокомиссии, Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и Фонда защиты окружающей среды (EDF).

Встреча посвящена сокращению метановых выбросов и повышению прозрачности. Цель форума - подчеркнуть значимость инициативы OGMP 2.0 и повысить осведомленность о ней среди широкой аудитории.

На открытии встречи выступили президент SOCAR Ровшан Наджаф, Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон и руководитель отдела изменения климата UNEP Дачен Церинг. Был отмечен вклад платформы OGMP 2.0 в улучшение прозрачности, устойчивости и операционных стандартов в глобальном энергетическом секторе.

Президент SOCAR подчеркнул приверженность компании принципам сокращения выбросов и прозрачной отчетности в глобальном масштабе. Он напомнил, что SOCAR присоединилась к инициативе в 2024 году и поделился информацией о целях и деятельности компании в области сокращения выбросов.

На мероприятии была отмечена важная роль разработки методологий для точного измерения и мониторинга метановых выбросов, а также преимущества применения цифровых технологических инструментов в этом направлении.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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