Вестник Кавказа

Азербайджан и ОПЕК обсудили энергобезопасность на COP29

Азербайджан и ОПЕК обсудили энергобезопасность на COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Баку в рамках COP29 состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана и президента Международного фонда развития ОПЕК. Стороны обсудили энергетическую безопасность.

В азербайджанской столице стартовал День энергии в рамках COP29 - Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В рамках мероприятия Азербайджан и ОПЕК обсудили вопросы энергетической безопасности.

Встречу провели министр экономики АР Микаил Джаббаров и президент Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамид Альхалиф. Стороны обсудили энергетическую безопасность и перспективы сотрудничества, обменялись мнениями относительно развития взаимных отношений, совместной деятельности Азербайджана и фонда ОПЕК в рамках проектов возобновляемых источников энергии и финансированию частного сектора.

Подчеркнута важность энергетического перехода в климатической деятельности на основе инклюзивных условий, обсуждены приоритеты в направлении устойчивого развития, энергетической безопасности, диверсификации экономики и перспективы двустороннего сотрудничества.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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