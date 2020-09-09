Азербайджан и ОПЕК обсудили энергобезопасность на COP29

Сегодня в Баку в рамках COP29 состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана и президента Международного фонда развития ОПЕК. Стороны обсудили энергетическую безопасность.

В азербайджанской столице стартовал День энергии в рамках COP29 - Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В рамках мероприятия Азербайджан и ОПЕК обсудили вопросы энергетической безопасности.

Встречу провели министр экономики АР Микаил Джаббаров и президент Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамид Альхалиф. Стороны обсудили энергетическую безопасность и перспективы сотрудничества, обменялись мнениями относительно развития взаимных отношений, совместной деятельности Азербайджана и фонда ОПЕК в рамках проектов возобновляемых источников энергии и финансированию частного сектора.

Подчеркнута важность энергетического перехода в климатической деятельности на основе инклюзивных условий, обсуждены приоритеты в направлении устойчивого развития, энергетической безопасности, диверсификации экономики и перспективы двустороннего сотрудничества.